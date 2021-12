Osimhen non ha nascosto la paura, rivederlo è un segnale positivo

Gli hanno spiegato che alla fine gli è persino andata bene perché rischiava danni più seri all’occhio ed Osimhen non ha nascosto di aver avuto paura. Forse per questo, ieri, nel rimettere piede sul terreno di Castel Volturno, ha postato un tweet di gratitudine. «Sono Grato a DIO, apprezzo sinceramente coloro che hanno avuto un pensiero per me, che Dio benedica te e i tuoi, non c’è tempo per soffermarsi sulle trasgressioni passate, in attesa delle cose più grandi future, Dio è il più grande, ci muoviamo!». Il segnale positivo è rivederlo nel centro tecnico. Peraltro ha incrociato la squadra, dicendo di essere certo che il Napoli batterà il Leicester e passerà il turno di Europa League. Dopo un po’ di lavoro personalizzato, senza forzare particolarmente ma anche senza avvertire problemi di sorta, Osimhen si è spostato in palestra. Sarà di nuovo oggi ad allenarsi per conto suo, sempre e solo corsa e null’altro. E la tabella prevede che continui a farlo per almeno una settimana ancora. Quindi, in questo periodo, non avrà alcuna mascherina a proteggere lo zigomo e l’occhio che sono stati al centro dell’intervento chirurgico.

Il Mattino