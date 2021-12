Ieri, dopo l’operazione, è tornato a correre al Training Center Konami di Castel Volturno, Victor Osimhen non vede l’ora di essere utile per la causa Napoli. Le parole di ieri di Spalletti fanno ben sperare per un pronto recupero vista la forza volontà del nigeriano. La prossima settimana ci sarà un nuovo controllo e non si esclude che possa essere convocato tra il Milan e lo Spezia.

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it