Osimhen corre verso la coppa d’Africa: è già braccio di ferro con la Nigeria

Tutti hanno bisogno di lui, il Napoli ma anche la Nigeria. Che in queste ore ha fatto sapere che convocherà l’attaccante per la Coppa d’Africa. Nessun ripensamento, nessuna esitazione. Il club azzurro è stato avvisato dalla federazione che l’intenzione è di avere Osimhen per dopo Natale a Lagos per il ritiro pre-Coppa. In quei giorni i medici nigeriani valuteranno le condizioni di Osimhen. Ma non è escluso che i medici dello staff nella federazione della Nigeria possano anche venire in Italia proprio sulla spinta di De Laurentiis e dello staff che lo ha operato, per prendere atto della condizioni fisiche. Per il Napoli, ci vogliono almeno altri due mesi prima che possa giocare una partita vera. Quindi, visto sotto il punto di vista del club partenopeo, la convocazione non avrebbe senso. Ma la Nigeria non vuole rinunciare a Osimhen. Ed è probabile che ne venga fuori un bel braccio di ferro. P. Taormina (Il Mattino)