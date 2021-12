Orsi: “Avere un terzo attaccante come Petagna è un lusso. Il Napoli dovrà stare attento a Vardy”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, ex portiere, fra le tante, di Lazio e Roma. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione ilsognonelcuore.com.

“Anche oggi al Napoli mancheranno diversi calciatori, ma mi aspetto una partita di carattere, anche perché Spalletti, dopo l’Atalanta, ha caricato tutta la squadra. Petagna? Ricordiamo che è il terzo attaccante degli azzurri, ed avere un terzo di questo livello è un lusso. Il ragazzo, ogni volta che entra, prova a dare il massimo, anche se non sempre ci riesce. Sbagliamo noi a pensare che lui debba segnare ogniqualvolta gioca. Difesa a 3? Stasera bisognerà stare attenti all’attacco del Leicester, che ha degli esterni molto offensivi e un giocatore talentuoso come Vardy al centro dell’attacco. Non è una questione di tattica, ma di applicazione e concentrazione in campo. Nonostante le assenze gli uomini di Spalletti dovranno provare a gestire la partita e subire il meno possibile, contro una squadra molto inglese dal punto di vista fisico e con alcune qualità tecniche superiori alla media. Cluster? Non so se è giusto o meno giocare stasera, dovrebbero mettersi d’accordo le due società, anche perché il pericolo della trasmissione del Covid esiste, anche se quelli che scendono incampo dovrebbero essere vaccinati e tamponati, dunque, personalmente, mi affido al buonsenso delle società”.