MERCATO – Duello Napoli-Inter per Nandez

Per il mercato invernale manca meno di un mese, ma le società cercano di muoversi in anticipo per cercare di anticipare la concorrenza e completare la meglio le rose. Un calciatore che certamente piace è Nandez del Cagliari. Il calciatore uruguaiano non è un mistero che avrebbe una preferenza per l’Inter, ma il Napoli si sarebbe mossa nelle ultime ore. AdL vorrebbe il giocatore in prestito per sei mesi con diritto di riscatto. La società sarda invece per far decollare la trattativa chiederebbe l’obbligo di riscatto. Spalletti però avrebbe fatto questa richiesta specifica e potrebbe anche decollare la trattativa.

Fonte: Gazzetta dello Sport