Gallo, dir. Napolista: “Il Leicester ha detto di no ai tamponi. Decisione ASL”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de’ Il Napolista: “Il Leicester ha detto no ai tamponi. Nella riunione di prassi di questa mattina ha partecipato anche l’ASL Napoli 1, dopo la positività di dieci giocatori positivi al Covid o sospetti positivi. L’UEFA ha dato l’ok ai tamponi e il club inglese ha detto di no. Non so cosa potrà accadere ora, devo essere sincero. Magari si aprirà una trattativa e loro si sottoporranno ai tamponi. Già questa mattina hanno manifestato la loro contrarietà. L’UEFA non prevede questi tamponi. Il discorso è lo stesso: da una parte c’è il calcio e l’altra lo Stato italiano. A questo punto la decisione è nelle mani dell’ASL. Napoli-Leicester al momento è in programma. La situazione è singolare, dovuta al fatto che venga prima lo Stato e poi il calcio. Ibra? Con lui saremmo arrivati in Champions, ma ormai è andata così“.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo