La Asl 1 di Napoli ha obbligato il Leicester a fare i tamponi

Ieri il Napolista aveva denunciato il caso Leicester. Dieci giocatori lasciati in Inghilterra perchè positivi o con sintomatologia riconducibile al Covid, e nessun tampone effettuato in vista della gara. Stamattina, come si legge sullo stesso sito on line, “la Asl Napoli 1, nel corso della tradizione riunione tra le due squadre e la Uefa per l’organizzazione dell’incontro, ha stabilito che il gruppo del Leicester dovrà immediatamente sottoporsi a tamponi sul territorio napoletano. I tamponi saranno effettuati in albergo, all’Hotel Vesuvio, e nel pomeriggio si conosceranno i risultati. Anche se, in linea teorica, il protocollo Uefa non prevede tamponi ma vista la situazione il delegato Uefa non ha avuto tentennamenti nel dare l’ok. Il Leicester ha provato ad opporsi ma poi ha accettato.”