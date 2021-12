L. Marchetti, giornalista: “Ecco chi potrebbe sostituire Manolas”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Il Napoli costretto a cedere per questioni di lista? Se il Napoli decide di prendere qualcosa ovviamente potrà giostrare sulla lista, con i ragazzi usati in maniera residuale. Manolas da sostituire con Izzo? Izzo è sul mercato, non so se piace a Giuntoli o Spalletti, il Torino poi di solito alza il prezzo. Non ne ho sentito parlare in ottica Napoli ma ritengo che Manolas sia un probabile partente e che il Napoli debba andare a prendere un centrale con alto rendimento. Napoli su Belotti? Per gennaio credo che non ce ne sia bisogno. A giugno penso dipenda dai movimenti in quella zona. Per ora ha sotto contratto Mertens (con eventuale opzione di rinnovo), Osimhen e Petagna. Aggiungere un altro numero 9…Napoli in Europa League? Non dipende soltanto da lui. Lo spareggio non è sicuramente un vantaggio, anzi. Le squadre che arrivano dalla Champions League sono tutte fortissime. Il Villarreal ha vinto l’Europa League, il Siviglia pure, poi ci sono Porto, Borussia Dortmund e Barcellona. Lo Sheriff ha avuto un exploit e poi si è spento.

Il Napoli deve pensare a sé stesso, dimostrare che gli sforzi profusi contro l’Atalanta hanno avuto un senso. Vincere dà fiducia. Se poi dovesse arrivare secondo ci sarà il rammarico di pensare alle partite sbagliate. Ma il Napoli ha la forza di andare a vincere contro il Leicester stasera. Anche gli inglesi hanno ambizioni ma sono in difficoltà. Penso che il Napoli abbia dimostrato con grande orgoglio di essere una vera squadra. E questo è il miglior risultato che potesse ottenere Spalletti.”

Fonte: Radio Marte