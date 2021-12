Italia/Macedonia del Nord, playoff a Palermo, in alternativa Bologna

Bisogna scegliere la sede per disputare il primo playoff dell’ Italia in vista del Mondiale, Gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord. Su La Gazzetta dello Sport si legge della candidatura di Palermo. La rosea sottolinea come oggi – allo stadio Barbera – ci sarà l’ultimo sopralluogo: se sarà positiva la risposta del campo, la FIGC annuncerà la sede. In caso contrario toccherà a Bologna, l’alternativa più credibile, pronta a subentrare e sede recente di Italia-Repubblica Ceca 4-0 prima dell’Europeo.