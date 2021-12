Il Napoli deve battere il Leicester: i “calcoli” sono facili

Calcoli sì, ma facili. Non ci sono alternative ed incroci da dover monitorare. Il Napoli ha una sola possibilità di qualificarsi: deve battere il Leicester, con qualsiasi risultato. La squadra di Spalletti così scavalcherebbe il Leicester e in quale caso potrebbe anche essere la prima del girone se lo Spartak dovesse non vincere sul campo del Legia Varsavia. Tutto qui, molto semplice. Arrivare secondi, attualmente, vuol dire, invece, scontro diretto con una delle terze della Champions, quindi, ipoteticamente, anche il Barcellona. In caso di pareggio o sconfitta, il Napoli arriverebbe terzo, in quel caso finirebbe in Conference League.

In sintesi:

Il Napoli si qualifica come primo se: batte il Leicester e lo Spartak Mosca non vince contro il Legia a Varsavia.

Il Napoli si qualifica come secondo e va allo scontro con una delle terze del girone Champions se: batte il Leicester e lo Sparta vince contro il Legia. In quel caso, Spartak primo e Napoli secondo e agli spareggi.