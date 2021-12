G. Capuano, Radio24: “Ad Agnelli è stato chiesto se fosse un’operazione corretta”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24: “Il momento della Juve è il più basso degli ultimi 10 anni. In campo c’è tanto da mettere mano e non c’è grande disponibilità vista la gestione sbagliata degli ultimi anni. Anche la Juve, come gli altri, deve pagare il conto e sistemare gli errori di mercato non sarà semplice. Da qui ai 2-3 anni mi aspetto di trovare una Juve più preparata, sarebbe sbagliato da parte degli avversari considerare la Juve di quest’anno che continui nei prossimi anni. Fuori attendiamo con pazienza il lavoro della Procura di Torino. Che ci siano stati errori gestionali è del tutto evidente, che ci fosse una traiettoria eccessiva nelle plusvalenze per sostenere il fatturato è stato scritto per tempo, anche prima che arrivasse la Procura.”

Agnelli ed i 130 milioni di plusvalenze

“Ad Andrea Agnelli è stato chiesto se la ritenesse un’operazione corretta e fisiologica o se da considerare temporanea. Ci sono state delle irregolarità contabili. A noi interessa raccontare quello che è il sistema in cui la Juve si è inserita banchettando da prima della classe e non è un sistema che riguarda solo i bianconeri. Basta seguire la traccia, i numeri dei vari report di Federcalcio e della UEFA che l’esplosione dal 2016 in poi ha un tratto comune in Serie A e in generale nel calcio europeo. Il 24 ottobre 2019 chiesi ad Agnelli conto dei 130 milioni di plusvalenze fatte in quel bilancio e chiedendo se fosse una questione corretta nell’equilibrio dei conti, temporanea o fisiologica e lui rispose che era una tendenza a livello europeo che andava a crescere.”

Situazione bilanci

“Un esempio per il 2020 è il Barcellona che sfiorava 1 miliardo di fatturato, con oltre 100 milioni di euro di plusvalenze. Il bilancio Champions, se l’Atalanta dovesse battere il Villarreal, sarebbe positivo. Dopo la Premier saremmo a quota 3 agli ottavi, smentendo chi dice che non siamo competitivi. La coppa se la giocano le solite ugualmente e il Milan è uscito da un girone infernale“.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo