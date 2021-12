[Formazioni] Napoli-Leicester, Petagna favorito per l’attacco. Emergenza Covid per i “foxes”

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,45, il Napoli affronterà il Lieicester, per l’ultima giornata del girone C di Europa League. Per gli azzurri serve il successo e sperare che lo Spartak Mosca non vinca a Varsavia contro il Legia. E’ piena emergenza per la squadra di Spalletti, dove Petagna giocherà in avanti, ai lati Politano e Lozano. Per il resto sarà difesa a 4 e Meret per la porta. Per i “foxes” invece è emergenza Covid, sette giocatori positivi più tre dello staff di Rodgers. Daka, Maddison e Barnes alle spalle di Vardy,

Fonte: CdS