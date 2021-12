F. Baiano, allenatore: “Con la stessa intensità di Bergamo si può vincere”

A Radio Marte è intervenuto Francesco Baiano, allenatore: “Sicuramente il Napoli stasera se la gioca. Probabilmente rientrerà Vardy nel Leicester e giocherà Soumaré che pure è rimasto fermo. Squadra forte che negli spazi si esalta, come tutte le squadre inglesi in casa si esalta ma fuori casa perde un po’ di spinta. Negli ultimi anni ha preso consapevolezza e ha cercato di essere migliore tutti gli anni. Mancano tanti giocatori ma non tanti titolari come al Napoli.

Se il Napoli dovesse ripetere la stessa gara di intensità e di qualità fatta contro l’Atalanta vincerebbe contro il Leicester. Ovviamente non è semplice ripetere quella partita. Petagna e Lozano in attacco? Coppia completa, uno tiene botta e l’altro dà velocità. Negli spazi Lozano può essere devastante. Il Napoli tornerà a giocare a 4 perché anche loro giocheranno con la difesa a 4, giusto tornare tra le certezze“.

Fonte: Radio Marte