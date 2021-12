Europa League – Pari Lione e Monaco, Showciedad

Primi ultimi verdetti definitivi nelle gare delle ore 19 della 6a e ultima giornata di Europa League. Non fa bottino pieno il Lione, che già agli Ottavi e vincitore del gruppo A, pareggia 1-1 con il Rangers Glasgow. Colpo dello Sparta Praga, che batte 2-0 il Brondy e si prende il terzo posto andando agli spareggi di Conference League. Show della Real Sociedad, che stende 3-0 il PSG Eindhoven, nella sfida per il secondo posto nel gruppo B, lo conquista e va agli spareggi, olandesi invece terzi vanno in Conference. Finisce 1-1 tra Sturm Graz e Monaco (già primo e agli Ottavi). Basta il pareggio per 1-1 con il Fenerbahce all’Eintracht Francoforte per vincere il gruppo D. Successo inutile infine dell’Antwerp, che batte 1-0 l’Olympiacos, condanna i greci al secondo posto ma chiude il girone all’ultimo posto, in Conference ci va proprio il Fenerbahce