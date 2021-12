EUROPA LEAGUE – Napoli-Leicester 3-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, tra mille difficoltà, soprattutto a livello fisico, ha affrontato il Leicester, con la questione tamponi che ha tenuto banco della giornata odierna. Gli azzurri passano in vantaggio, assist di Petagna e Ounas con un diagonale vincente supera Schmeichel. Gli inglesi cercano una reazione, ma si espongono alle ripartenze e arriva il raddoppio. Passaggio della punta dei partenopei ed Elmas segna a porta vuota. La gara però la riaprono i “foxes” con il tocco da pochi passi di Evans. Il Leicester pareggia con il tiro al volo di Dewsbury-Hall. Nel secondo tempo il Napoli ricomincia a spingere, Ounas mette alla prova il portiere degli ospiti. Il terzo gol arriva con il cross di Di Lorenzo e la freddezza da pochi passi di Elmas. Gli inglesi sprecano il 3-3 con Maddison che coglie il palo. Nel finale Malcuit sfiora la quarta rete dei partenopei. Un successo che non consente il primo posto, per la differenza negli scontri diretti con lo Spartak Mosca, ma regala una notte da sogno per i ragazzi di Spalletti che si tuffa a fine match. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Se si esclude un errore in fase d’impostazione, la partita del terzino destro è da applausi. Suo l’assist per la rete di Elmas, poi passa anche da centrocampista centrale, senza errori. Insomma uomo ovunque.

Juan Jesus 6 – A tratti nel primo tempo soffre sulle palle inattive, ma resta concentrato quando c’è da lottare e vince i duelli con Vardy, dove non è mai semplice tenerlo.

Mario Rui 6,5 – Il terzino sinistro si sta confermando giocatore sorprendente per abnegazione e voglia di non mollare. Solo una volta sembra soffrire Castagne, ma vince tutti i duelli aerei con due diagonali importanti. Non sarà costante, ma meglio averlo che perderlo.

Zielinski 7 – La prima ora di gioco del polacco, stasera capitano, è stata sontuosa. Ha disegnato calcio a centrocampo e tamponato falle. Dai suoi piedi nascono le prime reti del Napoli e anche nella ripresa prosegue con maestria e leggerezza. Cala nel finale, ma senza mai uscire dalla gara.

Ounas 7 – La mossa a sorpresa di Spalletti è stata come sempre indovinata. Sblocca la gara con un diagonale preciso e sfiora la doppietta dopo pochi minuti. Nella ripresa come sempre scatta davvero alla grande e mette in difficoltà il Leicester. Esce tra gli applausi della folla. .

Elmas 7 – Quando gioca in campo internazionale, il macedone si trasforma sia in Nazionale che con il Napoli. Con la doppietta di questa sera, arriva a quota 4 reti e dimostra freddezza in occasione della rete della vittoria.

Malcuit 6,5 – Il terzino francese, con Spalletti fa il laterale e fa felice il mister e la squadra. Entra in un momento non facile, ma conferma il buon momento di forma, facendo arretrare Barnes. Sfiora la rete personale, davvero fondamentale.

Petagna 7 – Dopo la gara con l’Atalanta, c’è stata la caccia all’uomo mediatico verso il bomber ex Atalanta e Spal. Stasera è l’uomo della gara, dove fa due assist, lotta come un leone e fa salire la squadra.

Flop

Demme 5,5 – Rispetto alle ultime gare, il centrocampista tedesco ex Lipsia, ha fatto meglio, contro un centrocampista fisico. Fa più fatica nel primo tempo, nella ripresa lotta come può. Manca poco per riaverlo al massimo della forma.

Lozano 5 – Il messicano avrebbe bisogno di un corno rosso per tutte le botte che prende, compreso stasera. Sul piano tecnico non è apparso sul pezzo, anzi commette il fallo dove nasce la prima rete degli ospiti. Si aspetta un pronto recupero, ma certamente ancora lontano dalla forma migliore.

A cura di Alessandro Sacco