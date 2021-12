Europa League – Leverkusen e West Ham ko, pari Stella Rossa

Ultimi verdetti ufficiali in Europa League. Nel gruppo E (Lazio) vittoria del Marsiglia, che batte 1-0 la Lokomotiv Mosca nella sfida per il terzo posto e va agli spareggi di Conference League. Prezioso pareggio della Stella Rossa di Belgrado, che fa 1-1 a Braga e vince il gruppo F, qualificandosi agli Ottavi di finale. Portoghesi invece al secondo posto e agli spareggi, mentre il Mydtylland fa 0-0 con il Ludogorets e va in Conference League. Nel gruppo G sconfitte indolori in trasferta per Leverkusen (1-0 a Ferencvaros) e Betis Siviglia (3-2 con il Celtic), già entrambe qualificate (tedeschi primi, spagnoli secondi, scozzesi terzi). Cade anche il West Ham, sconfitto 1-0 in casa dalla Dinamo Zagabria, ma fanno festa entrambe con gli inglesi primi nel gruppo H e croati agli spareggi. Successo infine del Rapid Vienna, che espugna 1-0 Genk e chiude al terzo posto andando in Conference League