DIRETTA LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Leicester 0-0, inizia il match

Sarà il Leicester a dare il calcio d’avvio. Prima della gara le due squadre si inginocchiano per combattere il razzismo.

I due capitani. Per il Napoli, maglia azzurra, Piotr Zielinski. Per il Leciester, casacca grigia e bordi rosa, il portiere Schmeichel.

Dallo spogliatoio LEICESTER

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme, Zielinski (C), Ounas, Lozano, Elmas, Petagna A disp. Ospina, Boffelli, Malcuit, Mertens, Politano, Manolas, Costanzo, Vergara All. Spalletti

Leicester (4-2-3-1) – Schmeichel (C), Bertrand, Evans, Soyouchu, Castagne, Ndidi, Tielemans, Maddison, Dewsbry-Hall, Barnes, Vardy A disp. Ward, Stolarczyk, Albrigton, Choudhury, Daka, Thomas, Soumarè, Nelson, Mcateer, Ewing All. Rodgers.

Arbitro: Antonio Lahoz (Spagna): Ass1: Pau Devis (Spagna); Ass2: Roberto Del Polomar (Spagna); IV: Josè Munuera (Spagna); VAR: Juan Munuera (Spagna); AVAR: Deljad Willy (Francia)

18,21 – Il Napoli in campo per la fase di riscaldamento, sotto la pioggia.

18,18 – Il medico sociale del Leicester comunica che il resto del gruppo squadra dei “foxes” non è stato a contatto con i giocatori positivi, perciò la gara si giocherà regolarmente, dopo aver effettuato test epidemiologici.

18,09 – C. Giuntoli (d.s. Napoli): “La questione tamponi? Accettiamo la decisione degli organi preposti, ma dobbiamo pensare alla sfida per cercare di ottenere il massimo risultato. Sappiamo che stasera conterà far bene, nelle difficoltà la rosa si sta ben comportando. La società è contenta dell’inizio della stagione, dove abbiamo iniziato bene e trovato il giusto equilibrio. Mi auguro che si possa andare avanti su questa strada e restare nelle prime posizioni”.

17,15 – La questione tamponi si tinge di giallo in casa Leicester. In questi minuti arriva il comunicato dell’Asl Napoli 1: “Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro, in merito alla partita di questa sera Napoli-Leicester, ha notificato alla squadra l’invito ad effettuare dei tamponi antigenici. Il medico della squadra sta valutando se farli in base alla indagine epidemiologica che hanno già fatto loro. Il nostro è solo un invito per una maggiore sicurezza. Pertanto se il loro medico ritiene sufficiente la loro indagine epidemiologica e non ritiene di dover effettuare i tamponi, non saranno eseguiti in quanto quello del nostro Dipartimento di Prevenzione è solo un invito per una maggiore precauzione”.

17,06 – Secondo il collega di Sky Francesco Modugno, per l’Uefa vanno bene i tamponi effettuati ieri nel Regno Unito da parte del Leicester. Tutto avvolto nel mistero, quindi se si sono fatti i giri dei tamponi da parte dei “foxes” attraverso l’Asl Napoli 1

17,00 – Nella lista dei convocati del Napoli due new entry della Primavera. Si tratta del portiere Boffelli e del centrocampista Vergara. Quest’ultimo giocò nel secondo tempo nella gara amichevole contro il Benevento.

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,45, il Napoli cercherà di staccare il pass per proseguire il cammino in Europa League. Ottenere un successo, potrebbe non bastare per il primo posto, vincere, visto che c’è da attendere anche la sfida Legia Varsavia-Spartak Mosca. Il tecnico Luciano Spalletti avrà diverse assenze, ma cercherà conferme dopo la prestazione di carattere vista contro l’Atalanta. Per i “foxes” invece positivi al Covid Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale dal campo.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco