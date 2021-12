Bordon, preparatore atletico: “Bisogna far attenzione alla dieta e al riposo”

A Radio Marte è intervenuto Claudio Bordon, preparatore atletico: “Questo è il momento della stagione con maggior carico, quindi il giocatore gioca troppo spesso, non viene curato il recupero come si dovrebbe, bisogna fare più attenzione alla dieta e al riposo. Il problema è a monte però. Bisogna incassare e giocare di più, quindi non ci si lamenta. Le squadre che hanno più problemi sono quelle che giocano di più. Ovviamente poi gli stranieri fanno più viaggi, facciamo poi i conti. Neanche un lavoratore pendolare fa tanta strada. Non lamentiamoci poi se abbiamo questi risultati, evidentemente la salute dei giocatori non interessa.