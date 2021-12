Antonio D’Amore (dir. Asl Napoli 2): “Il Leicester? Doveroso fare il giro dei tamponi, timore di cluster”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Umberto Chiariello, Marco Giordano e Alessandro Montano, è intervenuto il direttore dell’Asl Napoli 2 Antonio D’Amore. “Il Leicester lo tamponiamo. Mi auguro che stasera più dei tamponi daremo due palloni agli inglesi. Al di là degli scherzi stiamo applicando la prassi, rispettiamo le norme come sempre. Oggi ancora di più è importante che rispettiamo le regole per la prevenzione. La curva cresce, fortunatamente i casi non sono da ospedalizzare, il ricovero interessa soprattutto le persone non vaccinate. In una scuola 2-3 persone sono un focolaio importante da mettere in isolamento, il Leicester rappresenta un possibile focolaio, obbligatorio che si sottopongano ai tamponi. Attualmente in Italia rispetto agli altri Paesi europei la situazione è abbastanza sotto controllo. Chiaro che la curva è in risalita, per fortuna però le ospedalizzazioni sono minori. Oggi abbiamo un po’ di casistica maggiore, dovuta al tempo trascorso e che ci ha permesso di osservare meglio gli effetti di una doppia vaccinazione”.

La Redazione