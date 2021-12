A. Di Gennaro, opinionista: “Si sono persi gli equilibri senza di lui”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Di Gennaro, opinionista: “Inzaghi è entrato poi nella testa dei calciatori e dell’ambiente. In campionato forse l’Inter ha qualcosa in più ma tutte le prime 4 rappresentano il meglio. Il Napoli se recupera gli effettivi non ha niente di meno rispetto all’Inter. Calo del Napoli? Sappiamo quanto è importante la fase difensiva che poi dev’essere gestita da tutta la squadra. Certamente si è perso qualcosa di equilibri senza Koulibaly, anche se Rrahmani sta facendo molto bene ed è arrivato Juan Jesus. Il livello è inferiore rispetto a Koulibaly ma il Napoli non ha niente da invidiare a Milan, Inter e Atalanta“.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Marte