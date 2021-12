YOUTH LEAGUE – Agli ottavi passano Inter e Juventus, out Atalanta e Milan

Tra ieri e oggi si sono giocate le ultime gare della fase a gironi di Youth League, ovvero la Champions League Under 19. Sconfitta a Madrid per l’Inter per 2-1, ininfluente per i nerazzurri, visto che erano già qualificati, mentre il Milan pareggia 1-1 contro il Liverpool, rossoneri invece eliminati. Quest’oggi l’Atalanta pareggia, subendo la rimonta interna contro il Villareal per 2-2, mentre la Juventus batte sotto la neve, il Malmoe per 4-1 e conserva il primo posto.

Youth League – Agli ottavi Juventus e Inter; eliminate Milan e Atalanta. Agli spareggi l’Empoli.

La Redazione