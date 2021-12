Vigliotti, giornalista: “Proseguire in E. League migliora il Ranking Uefa”

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “In tanti dicono che per il Milan essere stato eliminato dalle coppe europee sia un vantaggio, così da potersi dedicare esclusivamente al campionato. Non condivido questo orientamento. Proseguire l’avventura in Europa League per il Napoli è invece, oltre che una grande motivazione sportiva ed emotiva, anche utile per raccogliere punti, e migliorare la posizione nel Ranking Uefa in proiezione sorteggi del prossimo anno, dove speriamo il Napoli posso partecipare nuovamente alla Champions League dopo due anni di assenza”.