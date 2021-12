Ultime Napoli – Spalletti incrocia le dita in vista dell’Empoli per la questione infortuni

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di domani sera alle ore 18,45 contro il Leicester, ultima gara del girone C di Europa League. Una partita dove conterà i tre punti, ma ci si arriva con l’infermeria piena. Ieri però sono arrivati piccoli segnali incoraggianti, per il prosieguo della stagione. Infatti migliorano Fabian Ruiz e Anguissa, per aver svolto il personalizzato in campo, mentre per Insigne terapie e palestra. L’auspicio del mister di Certaldo è averli per il match contro l’Empoli, ma senza forzare, visto che per tutti e tre si tratta di noie muscolari.

Fonte: F. Mandarini CdS