Il Leicester, che domani sarà impegnato al Maradona per la gara di Europa League decisiva per le sorti del girone, nelle ultime ora ha riscontrato diversi problemi. Infatti sono stati segnalati ben 6 casi di covid all’interno del gruppo squadra con tre calciatori (Iheanacho, Lookman e Ayoze Perez) e tre membri dello staff positivi al virus. Insomma una vigilia non serenissima per il club inglese che dovrà fare ulteriori controlli nella giornata di domani.