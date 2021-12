Secondo “Il Mattino” Insigne per amore di Napoli accetterebbe ma solo ad una condizione

Il napoletano è legatissimo alla città e alla squadra della sua città, motivo per il quale non ha alcuna intenzione di chiedere un aumento. Basterebbe che sul piatto gli venisse proposto di prolungare il contratto attualmente in essere (4,5 milioni di euro a stagione), alle stesse cifre. Non servirebbe nemmeno un ritocco verso l’alto. Nulla di più. Lo stesso ingaggio, pur di restare con quella maglia addosso. Ma il Napoli al momento non ha ancora bussato alla porta di nessuno per mettere tutto nero su bianco. Si tratta di una vera e propria guerra di nervi che va avanti da mesi. Fino a ottobre praticamente non c’era stato alcun contatto tra la dirigenza azzurra e l’agente del giocatore, poi una leggera schiarita che al momento non ha ancora portato alla fatidica fumata bianca.

Fonte: B. Maiorano (IL Mattino)