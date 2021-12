Osimhen-Napoli, aggiornamenti sulla visita di controllo e sulla data del rientro in campo

In casa Napoli la lista degli infortuni è molto lunga, ma nella giornata di ieri è spuntato un raggio di sole. L’attaccante Victor Osimhen ha svolto la visita di controllo, dopo l’operazione post sfida contro l’Inter. Ha avuto l’o.k. e nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno. Per il ritorno in campo ovviamente ci vorrà ancora tempo, anche per trovare nel frattempo una maschera che gli darebbe l’o.k. per tornare in campo. Secondo Transfermarkts per rivederlo sul terreno di gioco potrebbe essere il 22 Febbraio all’ “Unipol Domus” contro il Cagliari.

Fonte: Transfermarkts