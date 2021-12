Napoli, ora occorrono i leader: spazio agli alti ufficiali

Occorrono adesso gli alti ufficiali di cui parlava Spalletti alla vigilia del match contro l’Atalanta. Mertens ha dimostrato di esserlo. Il belga dovrebbe essere riproposto contro il Leicester dal primo minuto da centravanti. Un altro leader è Mario Rui che mostra sempre grandi doti agonistiche e non arretra di un centimetro: sarà in campo contro il Leicester e in questo momento è più che mai un jolly per Spalletti. Il portoghese può giocare da terzino sinistro nella difesa a quattro o da quinto a sinistra, oppure anche nei due di centrocampo in coppia con Demme. Inutile rimarcare quanto sia pesante l’assenza di Koulibaly, il suo ruolo contro l’Atalanta è stato preso da Rrahmani, il difensore centrale di riferimento nella difesa a tre con Di Lorenzo e Juan Jesus ai lati, altri due elementi esperti. E tanta esperienza l’ha anche Manolas che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi dovrebbe far parte dei convocati contro il Leicester e andare in panchina. Il reparto arretrato potrebbe essere riproposto a tre. Un altro leader tecnico è Zielinski, silenzioso, ma anche lui ormai con grande esperienza internazionale accumulata. Più giovane ma anche lui già con diverse partite di Champions ed Europa League con il Napoli e campione d’Europa con l’Italia di Mancini è Meret che giocherà dal primo minuto contro il Leicester.

Il Mattino