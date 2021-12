L’intermediario Cannella parla della valutazione di Elmas: “Settanta milioni? Forse ha dei parenti all’interno del CIES”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario: “Elmas valutato 70 milioni di euro dal CIES? È un buon giocatore, ma sicuramente non può valere una cifra del genere. È probabile che abbia qualche parente all’interno del CIES. I tanti infortuni muscolari del Napoli? È una situazione che stanno vivendo quasi tutte le squadre che hanno partite infrasettimanali. Inoltre, i calciatori pagano la situazione di stress dovuta al Covid e ai tanti viaggi per rispondere agli impegni con le nazionali. L’Europa League è una risorsa o un problema per il Napoli? Nessun club italiano ha avuto il giusto approccio con questa competizione, ciè sempre mancata la cultura adeguata per pensare di poterla vincere”.