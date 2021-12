L’agente di Mario Rui: “Me lo porto a Dubai solo se……..”

Dopo le parole di ieri del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, torna a parlare oggi l’agente di Fabiano Parisi, esterno empolese classe 2000 su cui sembra esserci l’interesse di tanti club italiani. L’agente Giuffredi, però, ha subito messo le cose in chiaro: «Due giocatori importanti che ho sono Parisi e Casale. Voglio che stiano nei loro club fino a giugno, poi se ne parla. Sono calciatori di altissimo livello. Chi li prende fa un affare, se si prendono ora si fa un affare mentre a giugno si prendono al doppio» ha detto.

«Parisi a gennaio per il Napoli è da escludere, non lo proporrò a nessuno ma credo in lui e credo che sarà il prossimo terzino sinistro della Nazionale. Deve stare a giugno fino all’Empoli e poi si metteranno tutti in fila» ha continuato Giuffredi a Radio Marte.Tra i suoi assistiti anche il terzino azzurro Mario Rui: «Abbiamo una scommessa con Mario: gli ho detto che fino a quando non vince lo scudetto resta a Napoli. Ma se vince lo porto a Dubai e io resto lì con lui». Mattino.it