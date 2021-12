Il tweet – Osimhen ringrazia Dio in attesa di grandi cose!

Osimhen è tornato a correre questa mattina sul campo di Castelvolturno. L’attaccante azzurro, reduce dall’ operazione chirurgica allo zigomo e all’orbita dell’ occhio, ha ringraziato Dio in un tweet pubblicato subito dopo l’allenamento. In sostanza dice che gli è grato e che non è tempo per soffermarsi su quanto accaduto in passato, perchè ci sono cose grandi che lo aspettano…

Di seguito il tweet originale:

Thankful To GOD,I Sincerely Appreciate Those Who Reached Out To Me,God Bless You And Yours🙏🏽No Time To Dwell On Past Transgressions,Looking Forward To The Greater Things Ahead💯God Is The Greatest🙌🏽We Move @sscnapoli pic.twitter.com/7TsMqDIWWz

— victor osimhen (@victorosimhen9) December 8, 2021