Il Napoli “chiama” i suoi tifosi per poter battere il Leicester. Ecco i dati della prevendita

Il Napoli domani sera affronterà il Leicester, per l’ultima giornata del girone C di Europa League, dove per essere certi di proseguire il cammino in campo internazionale, conterà vincere. Per farlo, si augura che la gente possa dare tutto il suo sostegno per arrivare al tanto agognato traguardo. Al momento però la prevendita non sta andando per il meglio, visto che sono stati venduti appena 11 mila biglietti. Dal Regno Unito invece ne arriveranno quasi 700. L’auspicio è che tra oggi e domani la gente possa dare un segnale diverso per la sfida in campo internazionale. Il picco massimo lo si è toccato con la Lazio, per l’inaugurazione della statua a Maradona, oltre ai canti e i tanti video messaggi. Oltre 30 mila contro l’Atalanta, mentre per il Leicester, rischia, con la capienza di 40 mila posti, di vedere tanti posti vuoti. L’orario, ma anche la gara ravvicinata di domenica contro l’Empoli, consigliano idee diverse ai tifosi.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport