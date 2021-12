Focolaio Covid al Tottenham, a rischio la gara con il Brighton

Focolaio Covid al Tottenham. Dopo l’ultimo giro di tamponi riscontrate 11 positività. Quindi, dopo il rinvio della gara contro il Burnley, gli Spurs vedono a rischio anche quella con il Brighton. Il focolaio è scoppiato domenica sera con i primi giocatori che hanno manifestato i sintomi dell’ infezione. Domani il Tottenham sarà impegnato anche in Conference League contro il Rennes, ma la partita si giocherà lo stesso. Il regolamento UEFA parla chiaro, con 13 giocatori disponibili (tra cui un portiere) non è possibile rinviare le partite e quindi gli Spurs saranno regolarmente in campo. Discorso diverso per la partita contro il Brighton. Qui l’ultima parola spetta alla Premier League che dovrà decidere se rinviare la gara o farla svolgere comunque.

