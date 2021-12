De Laurentiis avrebbe voluto incontrare da solo Insigne, non è stato possibile

De Laurentiis ha provato a convincere il giocatore a trovare un accordo tra gentiluomini: soltanto loro due. Ma Lorenzo ha risposto picche, perché di quel che riguarda il suo contratto se ne occupa il suo agente, mentre l’unico pensiero che lui ha in testa è il campo e provare a portare il suo Napoli il più in alto possibile. E infatti le prestazioni sono state fin qui sempre molto positive (al netto di infortuni e piccoli problemi fisici), ma il rischio concreto è che il protrarsi di questa situazione possa poi avere anche delle ripercussioni sul rendimento in campo di Lorenzo che è pur sempre il capitano del Napoli e il suo apporto dal punto di vista sportivo è fondamentale per Spalletti. Le offerte non mancano (dall’Italia e dell’estero), ma la priorità di Lorenzo resta il Napoli. Con la speranza che il capitano non rimanga senza nave e che la nave non si ritrovi a metà della rotta senza il suo capitano.

Fonte: B Maiorano (Il Mattino)