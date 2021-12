Da 4 a 12 in un mese: si è smarrita la difesa più forte d’Europa

Si è smarrita. Persa tra gli infortuni ed i “filtri” venuti a mancare. La difesa più forte d’Europa non abita più a Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport: “Un mese fa, dopo la gara col Verona del 7 novembre, il Napoli contava appena quattro gol subiti. Nel raffronto con i cinque maggiori campionati europei, gli azzurri erano in vetta nella relativa graduatoria, al fianco del Chelsea che però aveva giocato una gara in meno. Svettava il Napoli anche nel numero dei clean sheet: per 8 gare sulle 12 disputate, la porta era rimasta inviolata, stesso ruolino degli spagnoli della Real Sociedad. Sabato sera, al termine della gara persa con l’Atalanta (primo stop casalingo in campionato), il Napoli registrava ben 12 reti al passivo. In quattro giornate, il bilancio dei gol subiti è stato zavorrato da altri 8. La difesa più forte d’Europa si è smarrita anche nel confronto con la Serie A.”