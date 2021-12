Champions League – Bayern spietato, Barcellona ko e in Europa League! beffa Chelsea

Ultimi verdetti ufficiali e clamorosi nella 6ª e ultima giornata dei gironi di Champions League. Spietato il Bayern Monaco, che nonostante la qualificazione e il primo posto nel gruppo E, annienta 3-0 il Barcellona, fa sei vittorie consecutive ma soprattutto condanna i blaugrana, che retrocedono clamorosamente in Europa League! Ringrazia il Benfica, che batte 2-0 la Dinamo Kiev, chiude al secondo posto e va agli Ottavi. Comincia con un pareggio l’avventura del Manchester United di Ragnick (già qualificato e primo nel gruppo F, Atalanta) che fa 1-1 con lo Young Boys. Show del Lille, che espugna Wolfsburg per 3-1, vince il gruppo G e vola agli Ottavi di finale così come il Salisburgo, che stende 1-0 il Siviglia e stacca il pass qualificazione, spagnoli in Europa League. Rallenta infine il Chelsea, che pareggia 3-3 in Russia con lo Zenit San Pietroburgo e chiude al secondo posto nel gruppo H dietro la Juventus