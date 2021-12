Camicioli, Sky: “Rinunciare all’ Europa non fa crescere; il Napoli c’è per il titolo”

Il giornalista Sky, Davide Camicioli, è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte:

“Cosa mi auguro per il Napoli giovedì sera? Di vincere comunque. Non è facile, in campionato il Leicester non è nel suo momento migliore ma abbiamo visto che il confronto con le squadre inglesi in Europa è stato impietoso. Il momento del Napoli non è semplice ma rinunciare alle coppe per stare solo in campionato non ti fa crescere. Il Milan ora ha solo la Serie A però questo a me non piace e porta meno soldi.

Darei spazio a tutti i componenti della rosa per far crescere anche chi non gioca. Non chiamerei però un ingombro l’Europa League anche perché se poi sei lì magari provi a vincere. Certo, stare tra le prime 4 senza la Juve in campionato quando ricapita…Però se il Milan quest’anno non vince lo Scudetto come la giudichiamo la stagione del Milan? In Champions arrivarci e fondamentale però qualcuna resta fuori.

Gara contro il Leicester? Loro puntano tutto sull’Europa League. A me fa paura che le inglesi vadano al doppio, la qualità è inferiore a quella del Napoli. Ieri sera mi ha impressionato la gamba del Liverpool, giocano un altro ritmo e sembra quasi un altro sport. Per il Napoli non sarà una partita facile. Dentro o fuori per il Napoli ma soprattutto per loro. L’obiettivo principale del Napoli era quello di andare in Champions League. Realmente si può lottare per lo Scudetto peraltro”.

sigonfialarete.com