Calemme, giornalista: “Il Mario Rui di quest’anno può fare qualsiasi cosa”

Mirko Calemme, giornalista di AS, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Tra tutti gli infortunati penso e spero che il primo a recuperare possa essere Lorenzo Insigne anche perché averlo e non averlo fa un enorme differenza. Vediamo, non c’è ancora nessuna certezza sul suo rientro, ma penso che possa avvenire con il Milan. Dopo il capitano potrebbero rientrare nell’ordine Fabian Ruiz ed Anguissa. Il Mario Rui visto questa stagione può fare veramente qualsiasi cosa, per me sta facendo una stagione straordinaria. L’abbiamo visto a gara in corso a centrocampo ed ovviamente era una situazione di emergenza. Io spero di vederlo giovedì nel suo ruolo perché lì da ovviamente il meglio di se. Da quando è arrivato Spalletti ha fatto il salto di qualità e devo dire che è maturato definitivamente come calciatore. Secondo me viene spesso massacrato ingiustamente sui social. E’ un calciatore che da quando è arrivato ha dato sempre il massimo e poi non dimentichiamoci che gioca in un ruolo complicato come quello del terzino che per tenuta fisica non è facile. Il Napoli con il 3-4-2-1 contro l’Atalanta non mi è dispiaciuto. Per il match contro il Leicester pare che si possa optare nuovamente per la difesa a 3 con Mario Rui a centrocampo. Ovviamente sono solo ipotesi dettate tra l’altro dall’emergenza”.