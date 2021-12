UFFICIALE – Napoli-Empoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti

Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la gara Napoli-Empoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie A TIM 2021/22 in programma domenica 12 dicembre 2021 alle ore 18.00.

I tagliandi saranno disponibili presso i punti abilitati TicketOne e attraverso il web (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) al prezzo di € 35,00 (non sono previsti biglietti a tariffa ridotta); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Fonte: pianetaempoli.it