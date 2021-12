Spalletti sta pensando di far riposare lo stakanovista Di Lorenzo

Il terzino destro Giovanni Di Lorenzo, ad oggi sembra davvero uno sorta di robot, oppure come si dice in certi casi, uno stakanovista. Fino alla gara con l’Atalanta le ha giocate tutte, senza mai risparmiarsi, compreso anche gli impegni della nazionale. In stagione ha segnato una sola rete, contro l’Hellas Verona, fornendo prestazioni importanti, senza mai una pausa. Ci sono ancora degli allenamenti, prima di prendere una decisione, ma Spalletti starebbe pensando di far rifiatare l’ex Empoli. Visto che la situazione delle infermeria non è delle migliori, l’idea sarebbe quello di farlo partire dalla panchina contro il Leicester. Pronto Malcuit che contro gli orobici ha dato segnali incoraggianti, a meno che non ci sia ancora spazio al “robot” di Lucca.

La Redazione