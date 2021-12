Spalletti riavvolge il nastro e per il Leicester deve davvero “inventare”

Riavvolge il nastro, mister Spalletti e riprende da dove aveva terminato il discorso nel ventre del Maradona. «Contro l’Atalanta siete stati bravissimi, non ho nulla da rimproverarvi. Conosco il vostro valore, non avevo certo bisogno di questa prestazione per capire quanto siete forti». Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti dopo la domenica in relax, ha preso il gruppo in pugno. Si è messo nel mezzo. E ha parlato. E ha ribadito i complimenti. A tutti. Perché ci sono sconfitte e sconfitte e quella con l’Atalanta non va considerata come tale. Intanto, solo oggi il Napoli deciderà se presentare reclamo per la seconda giornata di squalifica di Spalletti. Per la gara di Europa League, Lobotka non ci sarà e neppure Fabian e Insigne verranno rischiati, in più i minutaggi di Di Lorenzo, Mario Rui e Rrhamani sono altissimi e preoccupano. Meret in porta e poi…Demme, Politano e Ounas, sono sicuri di un posto. Così come Elmas e Malcuit. Per il resto tutto dipende anche dalla condizione di questi giorni. D’altronde, a parte Osimheh e Koulibaly, tutti gli altri fermi al box sono il risultato si un sovraccarico muscolare.

