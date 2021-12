SKY – Gaston Ramirez vicinissimo al Monza

Il Monza di Silvio Berlusconi, vuole conquistare la promozione in serie A, dopo che la passata stagione non è andata a buon fine. Il club lombardo ha deciso, manca solo l’ufficialità, ha piazzato un gran colpo per la sessione invernale. Si tratta del trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez, dove in passato ha militato nel Bologna e nel Southampton. Il contratto sarà fino a Giugno del 2022 e da domani si allenerà con la squadra.

Fonte: gianlucadimarzio.com