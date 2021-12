SERIE A FEMMINILE – Dossier del Pomigliano sugli errori arbitrali

Con la Sampdoria l’uscita il tocco con le mani fuori area del portiere, visto da tutti e non dai quattro ufficiali di gara. L’espulsione di Ferrario in Lazio-Pomigliano, con chiaro intervento sul pallone e giudicato da rosso diretto. La quarta rete del Sassuolo viziata nettamente da un fallo su Tudisco e non segnalato. L’azione di Ferrandi giudicata fallosa contro il Milan che ha generato il calcio di punizione e la seconda rete rossonera. L’evidente fallo di mano di una calciatrice della Fiorentina su tiro di Ferrario, tocco evidentissimo con l’arbitro a pochi metri e in posizione utile per giudicare. L’evidente carica al portiere con Cetinja travolta dall’attaccante viola, azione fallosa non ravvisata e sulla prosecuzione nasce il rigore per la Fiorentina e il primo vantaggio viola. Cinque i calci di rigore subiti dal Pomigliano in dieci partite senza averne uno a favore. Il video proposto racchiude quanto descritto. 𝗦𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮̀ 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲?

Fonte: Facebook Pomigliano femminile