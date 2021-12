Santini, giornalista: “La Juve saluterà Kulusevski, occhio ad Insigne”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Santini, giornalista di 7 Gold, ecco le sue parole: “Insigne alla Juventus? Non è detto che vada a Torino, ma è indubbio che l’offerta fattagli da De Laurentiis è stata considerata inadeguata. La Juve a gennaio saluterà Kulusevski, che ha mercato soprattutto in Inghilterra. È normale, pertanto, che i bianconeri, così come l’Inter, stiano guardando con attenzione gli sviluppi della situazione Insigne. L’agente di Insigne è stato nella sede dell’Inter due mesi e mezzo fa. Il capitano del Napoli, inoltre, ha un grande ammiratore in Jürgen Klopp, il quale non ha mai nascosto che gli piacerebbe vederlo con la maglia del Liverpool. Insigne non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro perché è legatissimo a Napoli e vuole pensare fino all’ultimo se lasciare o meno la sua città. Potrebbe andare in Canada? Non credo, trasferirsi in Canada significherebbe morire calcisticamente. Morata andrà via dalla Juve? Non a gennaio, ma a fine stagione. La Juve deve risolvere anche il nodo Dybala, che ha tanti estimatori in Spagna e chiede 10 milioni per il rinnovo, cifra lontana dai nuovi parametri bianconeri. La Juve rischia la Serie B per l’inchiesta sulle plusvalenze? Non penso, immagino che le sanzioni saranno una forte ammenda per la società e la squalifica per i dirigenti coinvolti”.