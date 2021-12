Ore 21,00 – Champions: Real Madrid/Inter, le possibili formazioni le dà il CorrSport

La fascia destra blindata per fermare Vinicius con D’Ambrosio (preferito a Dumfries) e alle sue spalle Skriniar; il terzetto di centrocampo “titolare”, anche se Vidal spera di sopravanzare Calhanoglu; l’attacco con la possibile sorpresa Sanchez al fianco di Martinez. Simone Inzaghi si è portato a Madrid qualche dubbio complice il ko di Correa che in attacco restringe la rotazione a tre uomini probabilmente fino a fine 2021. Ecco perché solo oggi, dopo aver verificato le condizioni di Dzeko, il tecnico deciderà se utilizzare il bosniaco o il cileno. Tornano tra i convocati De Vrij e Kolarov: l’olandese è una tentazione, ma non giocando da alcune settimane, schierarlo dal 1′ potrebbe essere un azzardo. Con lui in campo, Bastoni scalerebbe a sinistra e Dimarco andrebbe in panchina. Intanto oggi Inter Campus riceverà l’Attestato della Civica Benemerenza dell’Ambrogino d’Oro per il proprio operato nel sociale. Il sindaco Sala premierà Massimo Moratti e sua figlia Carlotta. Fonte e grafico (CdS)