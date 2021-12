Ore 21,00 – Champions: Milan/Liverpool, le probabili formazioni del CdS

Il nuovo Diavolo, guarda caso, lotterà a distanza con il Cholo. Meglio non fidarsi dei Reds, anche se qualificati, perché abituati a correre e onorare lo spettacolo. Gli inglesi, tra le riserve, sono pieni di giocatori che in Serie A farebbero la differenza. Ne sa qualcosa il Milan, aggrappato a Tomori, ex Chelsea. Klopp gioca per la prima volta in carriera a San Siro, ha annunciato un ampio turnover e forse resterà fuori Salah, ma la potenza d’urto resta notevole. La macchina infernale dei Reds ha prodotto 44 gol nel campionato inglese. Meglio ha fatto solo il Bayern (45) in Bundesliga. Pioli risponde con i 35 gol realizzati in Serie A attraverso 14 marcatori diversi, secondo al Chelsea (16) in Europa. Fonte e grafico (CdS)