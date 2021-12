Mughini: “Se vi è antipatica la Juventus non posso farci niente”

Ospite in trasmissione Peppe Night su Canale 21 anche il giornalista Giampiero Mughini: “Napoli è una delle grandi città della storia italiana, è stata una grande capitale europea”.

Sullo sport: “Lo sport è dato dal fatto che leali avversari si contendono il primato. Dopo i fischi del pubblico a seguito di queste affermazioni, Mughini ha risposto così: Non vi è simpatica la Juventus? Non vi posso aiutare, non posso farci nulla. Degli imbecilli di tifo bianconero hanno una antipatia verso Napoli e viceversa? Non mi riguarda, per me nello sport a fine partita ci si scambia la stretta di mano.

Spazio anche a Cruciani, personaggio non molto apprezzato nell’ambiente napoletano a causa di alcune sue uscite contestate: “Conosco Cruciani meglio delle mie tasche, lo conoscevo prima che diventasse famoso. Ho apprezzato l’avvio anticonformista della sua trasmissione. Attualmente ha ancora molto seguito, ma non riesco più ad ascoltarlo. La sua trasmissione è una galleria di orrori umani.” Sulle sue provocazioni ai danni dei napoletani: “Le provocazioni fatte con il linguaggio sono altrettanto facili da rispondere, non c’è nulla di losco.”

Sul brutto periodo della Juventus: “Non te lo ha consigliato il medico di vincere lo Scudetto ogni anno, 9 anni sono sufficienti. Ci sono stati valorosi avversari che di volta in volta sono stati battuti, 9 scudetti uno migliore dell’altro, lo sport è così. Noi eravamo andati in Serie B per una porcata che ci era stata fatta, conosco bene l’argomento. Andando in Serie B la squadra è stata distrutta, siamo risaliti e abbiamo vinto 9 volte, va bene così. A me sembrava che questo fosse l’anno del Napoli, ma…“

Mughini è nato a Catania, ed ha parlato del suo rapporto con il meridione: “Io sono nato in meridione, ho vissuto la condizione della provincia meridionale. Quando io ero ragazzo i libri che uscivano in Italia, scusatemi il termine ma intendo Milano e il nord, arrivavano a Catania dopo 20 giorni. A Catania è sepolta mia madre, ma sin dall’inizio mi sono sentito italiano. Catania veniva definita la Milano del Sud molti anni fa, ma non mi sento siciliano, mi sento italiano. Era siciliano uno dei più grandi musicisti dell’età moderna, Franco Battiato. Ma Franco Battiato è divenuto Franco Battiato andando a Milano, cantando al pubblico del nord.”

“Gli intellettuali non esistono più nel modo in cui li intendi tu. Parlando di Napoli, un intellettuale era Benedetto Croce, ma quel tipo di intellettuale non esiste più. Gli intellettuali attuali preparano programmi per i computer, aerei da guerra, o preparano i vaccini e salvano delle vite. Poi ci sono gli intellettuali umanisti, e sto parlando di me. Ho scritto più di 30 libri, da tanti anni a questa parte la mia anima la metto in quello. “

Su Sgarbi: “Non parlo male di una persona assente, ci ho litigato una volta ma era una totale stupidaggine. I programmi tv attuali sono piatti, e allora per animarli fanno di tutto perché Tizio con Caio se ne dicano quattro. Io esercito una dose di disprezzo intellettuale per questi interlocutori da quattro soldi.”

Chiosa finale sulle differenze tra il calcio passato e quello attuale: “Dire il calcio di una volta non ha senso, lo sport evolve. Omar Sivori mi diceva che quando quando aveva la palla il difensore restava a 5 metri perché avevano paura di un tunnel. Oggi gli arriverebbero 3 giocatori addosso, le difese attuali paralizzano anche il miglior attaccante. Se prima andavano a 10km/h, oggi vanno a 40. Con Il VAR attualmente vedi anche un risvolto di camicia in fuorigioco, ma questa è una porcata. Il fuorigioco deve essere palese.”