Milan-Napoli, importante aggiornamento riguardante il settore ospiti!

Dopo la riunione del GOS, si sono discusse e stabilite nuove restrizioni per il match del 19 dicembre, che vedrà impegnato a San Siro il Napoli di Spalletti contro il Milan. Le novità riguardano il settore ospiti, ecco quantosi evince dalla nota ufficiale: “La vendita tagliandi per i residenti in Campania esclusivamente per il settore ospiti, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S, solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSC Napoli, salvo i possessori di fidelity card dell’AC Milan, i quali potranno acquistare tagliandi anche per gli altri settori”.