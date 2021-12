Lobotka, Spalletti ha una speranza per la fine del 2021

Ieri mattina il Napoli ha comunicato, attraverso il sito ufficiale, le condizioni fisiche di Stanislav Lobotka. Per il centrocampista slovacco si tratta di trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. In sintesi sarebbero 20 giorni di stop, ma Spalletti e il suo staff si augurano che possa giocare la gara del “Meazza” contro il Milan. Il tecnico di Certaldo aveva trovato il suo metronomo, uno capace di velocizzare la manovra, come stava accadendo contro l’Atalanta, poi il nuovo stop. L’infortunio, il primo, lo aveva subito durante la gare con la nazionale slovacca, perciò si parla di prudenza, per evitare nuove ricadute.

Fonte: A. Giordano CdS