La “bomba” prevede il pupillo Insigne nel club del “suo” CT…

E’ l’esperto di mercato del quotidiano Libero al Processo su 7Gold a lanciare “la bomba”: “La notizia più importante è molto recente e riguarda Lorenzo Insigne. La Juventus avrebbe rotto gli indugi puntando sull’attuale capitano del Napoli. Al momento il calciatore non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con i partenopei e i bianconeri sono piombati sull’esterno di attacco”. L’acquisto del capitano del Napoli dipenderà anche dal destino di Kulusevski. In caso di cessione dello svedese, Agnelli punterebbe tutto su Lorenzo Insigne”. Il giornalista aggiunge poi, un qualcosa che potrebbe far ritrovare il pupillo (Insigne) ed il suo maggiore estimatore, (Mancini) dalla stessa parte: “La seconda notizia sulla Juventus è clamorosa: la Vecchia Signora starebbe pensando di prendere Roberto Mancini. Qualora il commissario tecnico interrompesse il suo rapporto con la Nazionale, la dirigenza della Vecchia Signora sferrerebbe l’affondo sull’allenatore. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi”.