In vista del Leicester, Manolas potrebbe tornare in lista convocati

In un periodo dove per il Napoli la lista degli infortunati si allunga a vista d’occhio, Spalletti potrebbe riceve una buona notizia per il reparto arretrato. Ieri si è allenato in parte con il gruppo il difensore greco Kostas Manolas, perciò se dovesse dare segnali confortanti potrebbe ritornare tra i convocati. A livello di modulo, potrebbe essere di nuovo linea a 3 come contro l’Atalanta, per cercare comunque di tirar fuori dal barile il meglio dai suoi ragazzi. Intanto l’ex difensore della Roma, comincia a dare segnali confortanti e al tecnico di Certaldo.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport